Usa e Gran Bretagna pronte a fornire 1,5 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si sono impegnati a fornire complessivamente quasi 1,5 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina e hanno promesso di prendere in considerazione «rapidamente» le richieste di revocare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali per colpire più in profondità la Russia.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico David Lammy hanno fatto una rara visita congiunta a Kiev, dove hanno incontrato i vertici del governo, compreso il presidente Volodymyr Zelensky. La missione arriva mentre aumentano le preoccupazioni per una escalation del conflitto, dopo la denuncia di Washington di una fornitura già avvenuta di missili balistici a corto raggio dall’Iran alla Russia. Un’accusa costata nuove sanzioni occidentali a Teheran che però respinge con forza le accuse definendole «propaganda».

Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti invieranno aiuti economici per 717 milioni di dollari. Circa la metà di questa cifra sarà indirizzata per rafforzare l’infrastruttura elettrica dell’Ucraina, che è stata colpita dalla Russia proprio all’arrivo dell’inverno. Blinken ha accusato il presidente russo Vladimir Putin «militarizzare il freddo contro il popolo ucraino». «Il nostro sostegno non diminuirà, la nostra unità non si spezzerà», ha promesso il segretario di Stato in una conferenza stampa congiunta a Kiev.