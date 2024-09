Il duello tv spinge Harris, è 5 punti avanti a Trump. Ma il tycoon annuncia: "Ho vinto il dibattito, non ce ne sarà un altro"

Neanche il tempo di valutare il peso che gli oltre 67 milioni di telespettatori del primo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump potranno avere sulle rispettive campagne e i due candidati sono di nuovo on the road alla conquista degli Stati in bilico e degli elettori indecisi, mentre un nuovo sondaggio dà la candidata democratica in vantaggio di cinque punti sul rivale repubblicano grazie alla buona performance nel duello.

La strategia di Kamala Harris

Harris è volata in North Carolina per due comizi, a Charlotte e Greensboro, le prime due tappe del tour 'New Way Forward’ che, come ha spiegato lo staff della vicepresidente, apre una fase più «aggressiva» della campagna. L’obiettivo, hanno rivelato persone vicine ad Harris, è capitalizzare sulla buona performance al dibattito televisivo colpendo l’avversario repubblicano con spot elettorali che ne mettano in luce l"'inadeguatezza». Secondo l’ultimo sondaggio Reuters-Ipsos, la vicepresidente è in vantaggio sul tycoon con il 47% delle preferenze contro il 42%. La crescita di cinque punti è superiore a quella di quattro registrata nell’ultima rilevazione del 21-28 agosto. Per il 53% degli interpellati, inoltre, Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump.