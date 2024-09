Putin: se Kiev usa i missili a lungo raggio contro la Russia la Nato è in guerra

L’uso da parte dell’Ucraina di missili a lungo raggio occidentali per colpire la Russia significherà che «i Paesi Nato sono in guerra con la Russia», e Mosca prenderà le «decisioni appropriate».

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Se Paesi occidentali daranno a Kiev l'autorizzazione ad usare i missili a lungo raggio contro il territorio russo, «ciò significherà che i Paesi Nato, gli Usa e i Paesi europei, sono in guerra con la Russia», ha affermato Putin in un’intervista televisiva ripresa dal canale Telegram del Cremlino. «In questo caso - ha aggiunto - tenendo conto del cambiamento della stessa essenza di questo conflitto, prenderemo le decisioni appropriate sulla base delle minacce che ci verranno rivolte».