Biden vede Starmer: "Sì ai missili Gb a lungo raggio per l'Ucraina contro la Russia". Le minacce di Putin "incredibilmente pericolose"

Il dossier è sul tavolo da settimane e negli ultimi giorni si erano accelerate le dichiarazioni di apertura di Joe Biden e Keir Starmer, ricevuto per la prima volta alla Casa Bianca: Stati Uniti e Gran Bretagna intendono autorizzare Kiev a usare i missili occidentali a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo, in particolare le basi aeree da dove partono i jet di Mosca per colpire l’Ucraina. Secondo il New York Times il via libera riguarderebbe al momento armi non americane, quindi non i missili Atacms - o almeno non subito, ritiene Politico -, ma solo i britannici Storm Shadow, per i quali il premier laburista ha cercato l’approvazione di Washington. Londra infatti li ritiene «cruciali» per fermare l'invasione di Vladimir Putin.

La Casa Bianca ha accusato il presidente Vladimir Putin di aver lanciato minacce «incredibilmente pericolose» dopo aver detto che la Nato sarebbe entrata in guerra con Mosca se avesse permesso all’Ucraina di usare missili a lungo raggio contro il territorio russo.

«Questo tipo di retorica è incredibilmente pericoloso», ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karine Jean-Pierre, prima dell’incontro tra il presidente Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer sull'opportunità di permettere a Kiev di sparare i missili contro obiettivi russi. Per gli Stati Uniti, invece, «non c'è alcun cambio nella politica» sull'uso delle armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina, ha spiegato il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza Usa, John Kirby, che non ha risparmiato una stoccata al presidente russo. Putin ritiene che l’ok a Kiev renderebbe la Nato parte in conflitto e ha minacciato misure "appropriate». «Se è così preoccupato della sicurezza delle città e dei cittadini russi, la strada più facile per lui sarebbe lasciare l’Ucraina», ha tagliato corto Kirby.