Attacco hacker in Libano e Siria, esplodono anche i walkie-talkie: centinaia di feriti e almeno tre morti

In Libano , nella città di Sidone e in altre località meridionali, si sono verificate esplosioni di dispositivi collegati ai pannelli solari e di apparecchi per la rilevazione delle impronte digitali , secondo quanto riportato dai media locali di Beirut .

Hezbollah: la vendetta sarà unica e sanguinosa'

Il capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah Hashem Safieddine ha minacciato pubblicamente la vendetta per il secondo giorno di esplosioni in Libano di dispositivi in dotazione ai membri del gruppo sciita filoiraniano. «Questi attacchi saranno sicuramente puniti in modo unico, ci sarà una vendetta sanguinosa», ha detto, citato dal Times of Israel. Safieddine è cugino e stretto collaboratore del leader Hasan Nasrallah. «Il nemico dovrebbe sapere che non siamo sconfitti, che non ci piegheremo, che non ci ritireremo e che non saremo influenzati da ciò che sta facendo», ha detto.