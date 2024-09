Nasrallah: puniremo Israele per gli attacchi in Libano. Tel Aviv pronta a colpire il fronte nord

«Non parlerò di tempi , modalità o luogo , ma la punizione per Israele arriverà». All’indomani degli attacchi in Libano contro i dispositivi portatili di membri di Hezbollah , il leader del ' partito di dio ' Hassan Nasrallah giura vendetta. Il capo di Hezbollah ammette che l’organizzazione ha subito un colpo «molto duro», parla di attacchi senza precedenti in Libano e definisce le operazioni dei giorni scorsi come «un atto terroristico » e una « dichiarazione di guerra » da parte di Israele contro il popolo libanese e la sovranità del Paese. Gli attacchi con i cercapersone avevano lo scopo di « uccidere 4.000 persone in un momento », aggiunge, «questa era l’intenzione del nemico , e questa è la portata del crimine . Come possiamo chiamare questo tipo di azione criminale? E’ una grande operazione? E’ un genocidio ? E’ un massacro ?».

Le esplosioni di cercapersone e altri dispositivi si sono verificate in farmacie , ospedali , mercati , negozi , case , automobili e nelle strade dove si trovavano molti civili , secondo il leader di Hezbollah , uccidendo donne e bambini e facendo migliaia di feriti , con ferite di vario genere. E comunque, è la minaccia di Nasrallah , l’operazione in Libano non impedirà a Hezbollah di continuare a lanciare razzi e droni contro Israele a sostegno della lotta di Hamas contro l’esercito israeliano a Gaza . «Non potrete riportare la gente del nord a casa. Nessuna escalation militare , nessuna uccisione , nessun assassinio e nessuna guerra totale possono riportare i residenti al confine », è la risposta del leader del gruppo filo-iraniano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ieri aveva promesso esattamente il contrario.

Proprio nei minuti in cui Nasrallah teneva il suo discorso, i jet israeliani hanno sorvolato a bassa quota Beirut, segno inequivocabile di sfida. E dimostrazione che Israele non arretra e ribadisce la volontà annunciata di aprire un nuova fase della guerra sul fronte nord. Il capo di Stato maggiore delle forze di difesa israeliane, Herzi Halevi, ha approvato i piani di battaglia per il fronte settentrionale, quello al confine con il Libano, riferisce lo stesso esercito israeliano. E le stesse IDF hanno annunciato che è in corso un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah nel Libano del Sud per indebolire l’organizzazione filo-iraniana che continua a lanciare i suoi razzi sulla Galilea. I media libanesi hanno riferito di massicci attacchi aerei israeliani nei pressi di Deir Qanoun al-Nahr, nel distretto di Tiro.

La diplomazia intanto si muove per evitare l’escalation: in serata a Parigi i ministri degli Esteri del cosiddetto Quintetto (Italia, Francia, Usa, Germania e Gran Bretagna) faranno «il punto sulla situazione in Medio Oriente per capire cosa fare, a livello diplomatico, per evitare una escalation», ha detto il capo della Farnesina, Antonio Tajani. Washington non ha condannato esplicitamente gli attacchi ai cercapersone e ai walkie-talkie dei giorni scorsi, mai rivendicati ma ampiamente attribuiti a Israele che hanno causato in tutto 37 vittime e oltre 600 feriti, ma ha invitato tutte le parti a non aggravare la situazione già molto tesa, così come ha fatto Parigi.