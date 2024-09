Da Parigi un nuovo grido di pace per il mondo: "Imaginer la Paix", meeting di Sant'Egidio per dire basta alle guerre

Come un grido di pace rivolto al mondo: Parigi si prepara ad accogliere il meeting internazionale per la pace 'Imaginer la Paix - Imagine Peace', promosso dalla Comunità di Sant'Egidio insieme all’arcidiocesi di Parigi. Dopo l'edizione dello scorso anno a Berlino, la comunità guidata da Marco Impagliazzo ha scelto un’altra grande capitale europea - quest’anno più che mai sotto ai riflettori tra i Giochi olimpici e la prossima riapertura di Notre-Dame a dicembre - per ''immaginare la pace», in un mondo martoriato da guerre e conflitti fratricidi, dall’Ucraina al Medio Oriente, fino ai tanti, troppi, conflitti dimenticati.

«Sono molto felice di poter accogliere la comunità di Sant'Egidio a Parigi. Il moltiplicarsi di incontri di questo tipo consente agli uomini e alle donne di ogni Paese, di ogni credo o religione, di diventare costruttori di pace, vettori di speranza, per mettere la pace al centro della vita», ha dichiarato l’arcivescovo di Parigi, monsignor Laurent Ulrich, in una conferenza stampa congiunta con Impagliazzo nella sala conferenze del Collège des Bernardins. Impagliazzo ha espresso gratitudine verso le autorità d’Oltralpe, a cominciare dal presidente Emmanuel Macron e dall’arcivescovo Ulrich, per l'invito lungo le rive della Senna. «Parigi è una grande città europea, ma anche una città-mondo, da sempre aperta sul mondo», ha sottolineato il presidente della Comunità di Sant'Egidio.