Von der Leyen: "Dalla Ue 35 miliardi di euro in prestito a Kiev". Incontro con Zelensky: "Non lasceremo l'Ucraina al buio"

"È fondamentale che noi possiamo usare i fondi del Fondo Europeo per la Pace e del Fondo per l'Ucraina per sostenere le nostre forze armate, questi fondi non devono essere bloccati perché questo avrebbe un impatto sulla nostra capacità di sostenere i nostri militari al fronte".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Kiev.

Formula di pace e secondo summit

"Ti ringrazio per il lavoro sull'attuazione della nostra formula di pace. Organizzeremo quest'anno il secondo summit di pace, con il quale metteremo fine alla guerra, in modo che la pace sia davvero affidabile", ha aggiunto Zelensky.

Von der Leyen: l'Ue sosterrà l'Ucraina contro la Russia

Von der Leyen ha sostenuto che "la Russia ha messo in campo un vergognoso tentativo di far passare l'inverno ucraino al buio". "Sono qui - ha aggiunto - per dire agli ucraini che l'Ue vi aiuterà nella sfida energetica, per mantenere la luce accesa, per mantenere la popolazione al caldo, per far sì che la vostra economia cresca".