Guerra digitale in Medio Oriente e Ucraina: come i droni e la cyber war stanno riscrivendo le regole del conflitto

La morte da remoto che sta decimando i vertici degli Hezbollah in Libano e i droni della cyber war che non lasciano scampo, stravolgono gli scenari dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Le esplosioni sincronizzate di dispositivi wireless attivate dall’intelligence israeliana contro le milizie islamiche libanesi, rappresenta una impressionante anticipazione dell’accelerazione digitale della guerra. "Questo potrebbe essere il primo e spaventoso scorcio di un mondo in cui, in definitiva, nessun dispositivo elettronico, dai nostri cellulari ai termostati, potrà mai essere considerato completamente affidabile", ha messo in evidenza sul New York Times Glenn Gerstell, per anni consigliere generale della National Security Agency. Oltre all’enorme effetto psicologico della vulnerabilità, la remote war, la guerra da remoto come è stata definita, interrompe le comunicazioni e acceca i dispositivi wireless fornendo un vantaggio enorme, seppur temporaneo, che consente di sferrare attacchi concentrici mentre il nemico è inerte e non in grado di difendersi. Ma la supremazia high-tech di Israele e dell’occidente, per quanto efficace e funzionale, non può sostituire la politica e la strategia, veri elementi cardine per risolvere un conflitto complesso e con radici ataviche come quello mediorientale.