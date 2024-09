Guerra in Ucraina, Kiev punta sui missili a largo raggio per sfondare in Russia. Mosca boccia il summit di pace

La «pace giusta», secondo Volodymyr Zelensky, si potrà ottenere a condizione che gli occidentali, Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, consentano a Kiev di colpire in territorio russo con i missili a lungo raggio. Questo via libera tuttavia continua a non arrivare, ha ammesso lo stesso leader ucraino, che si appresta a volare a New York per perorare con maggior forza questa causa con i leader alleati e non solo: Zelensky vedrà Joe Biden, Kamala Harris, probabilmente Donald Trump, ed avrà a disposizione il palco dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il suo orizzonte è una nuova conferenza di pace a novembre, stavolta con Mosca, da cui però è arrivata una doccia fredda: non parteciperà. Londra e Washington «hanno paura di un’escalation», ha detto con rammarico Zelensky ai media internazionali, parlando del tabù dei missili da crociera. Il leader ucraino ci riproverà nei prossimi giorni, soprattutto con gli americani. Joe Biden «può guadagnarsi un posto nella storia «rafforzando l’Ucraina» prima di lasciare l’incarico. Inoltre, ha già «cambiato idea» in passato, ed alcuni membri del suo entourage hanno sostenuto che bisogna dare l’ok, che «è già un risultato», ha rilevato Zelensky. Che negli Stati Uniti, oltre al presidente uscente e Harris, dovrebbe confrontarsi anche con Trump, tra giovedì e venerdì. Il tycoon è notoriamente più freddo con Kiev, ma il leader ucraino per ora punta ad avere a disposizione «tempo» con il candidato repubblicano. La partita dei missili a lungo raggio resta comunque complicata, tanto più che anche in Ue non si vuole provocare ulteriormente Mosca. E’ la posizione ad esempio di Berlino, infatti il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito che «non consegnerà mezzi militari che possano raggiungere Mosca», come i Taurus. E Roma è sulla stessa linea, nella considerazione che bisogna evitare qualsiasi azione che apra un fronte diretto tra Mosca e la Nato. L’utilizzo degli Atacms e degli Storm Shadows per colpire in Russia è una parte integrante del «piano per la vittoria» che il presidente ucraino presenterà all’Assemblea generale dell’Onu mercoledì.