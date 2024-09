Hezbollah, raid a Beirut: ucciso un secondo alto comandante. Hamas: "Israele pagherà per la sua follia"

Il bilancio dell’attacco aereo israeliano che ieri ha preso di mira i leader militari di Hezbollah in un edificio di Beirut è salito a 31 morti, tra cui tre bambini. A fornire l’aggiornamento è il ministro della Salute libanese che parla di 68 feriti.

«Il bilancio è salito a 31 morti», ha detto Firass Abiad, «tra cui tre bambini e sette donne».

«Il numero totale dei morti in questi tre giorni, comprese le esplosioni di cercapersone e walkie-talkie, è arrivato a 70», ha detto Abiad. Una cifra che potrebbe aumentare dato che ci sono diverse persone ferite in condizioni critiche in diversi ospedali della capitale.

Hamas ha condannato l’uccisione del comandante di Hezbollah, Ibrahim Aqil, nell’attacco aereo israeliano di ieri sulla capitale libanese Beirut, descrivendolo come un «crimine» e una «follia» per la quale Israele pagherà un prezzo. Lo riporta Al Jazeera.