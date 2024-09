Guerra in Libano, la preoccupazione di Unifil: "Si rischiano conseguenze devastanti"

I civili residenti in Libano, nelle ultime ore sotto il fuoco di incessanti raid aerei israeliani, sono il centro delle preoccupazioni di Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Paese e di cui fanno parte un migliaio di militari italiani. Dal bunker della base militare delle Nazioni Unite di Naqura, nell’estremo sud del Libano, e nel mezzo della battaglia tra Hezbollah e Israele, Andrea Tenenti, portavoce di Unifil, assicura all’ANSA che il generale Aroldo Lazaro, comandante delle forze internazionali, «è in contatto con entrambe le parti», israeliani e libanesi.

«Sono in corso sforzi per ridurre le tensioni e fermare i bombardamenti», afferma Tenenti in riferimento ai continui contatti tra il comando di Unifil, i vertici militari israeliani e quelli libanesi. L’esercito regolare del Libano, dispiegato solo simbolicamente nel sud del Paese, è a sua volta in stretto collegamento con la dirigenza di Hezbollah, il partito armato libanese. Questo è profondamente radicato nella società e nelle istituzioni del Paese, tanto da non poter esser distinto dalla popolazione civile del sud del Libano, nella periferia sud e nella valle orientale della Bekaa. «Unifil esprime grave preoccupazione per la sicurezza dei civili nel sud del Libano a causa della più intensa campagna di bombardamenti israeliani dallo scorso ottobre», prosegue Tenenti. Il portavoce ricorda come «ogni ulteriore escalation di questa pericolosa situazione potrebbe avere conseguenze devastanti e di vasta portata, non solo per coloro che vivono su entrambi i lati della linea blu (di demarcazione tra Israele e Libano), ma anche per l’intera regione».