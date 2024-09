Il genoma umano in una memoria di cristallo contro l'estinzione: conservato in una grotta di sale, può resistere miliardi di anni

L’intero genoma umano è stato salvato in una speciale memoria di cristallo potenzialmente in grado di sopravvivere per miliardi di anni, nella speranza che in futuro possa essere utilizzato per riportare in vita l'umanità dopo un’eventuale estinzione.

Il dispositivo di memoria, realizzato dai ricercatori dell’Università di Southampton nel Regno Unito, è ora conservato nell’archivio Memory of Mankind, una sorta di capsula del tempo all’interno di una grotta di sale in Austria, e sulla sua superficie riporta dei disegni che ne illustrano il contenuto e il potenziale impiego.

Questa 'chiavè visiva mostra gli elementi universali (idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto), le quattro basi del Dna (adenina, citosina, guanina e timina) con la loro struttura molecolare, la loro collocazione nella doppia elica e come i geni si posizionano in un cromosoma, che può quindi essere inserito in una cellula. Per indicare l’appartenenza del Dna al genere umano, i ricercatori hanno riprodotto l’immagine di un uomo e di una donna, rendendo omaggio all’effige presente sulle placche che furono lanciate oltre i confini del Sistema solare a bordo delle sonde Pioneer della Nasa.