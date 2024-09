Israele: "Raid per colpire il n.3 di Hezbollah Ali Karak. Attaccati 1.100 obiettivi"

L'obiettivo del raid israeliano sulla periferia sud di Beirut era Ali Karaki (rimasto ferito), comandante del fronte meridionale di Hezbollah e numero 3 dell'organizzazione. Lo riferisce Haaretz.

Da questa mattina, l'aeronautica militare israeliana ha colpito più di 1.100 obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che i jet e i droni hanno sparato oltre 1.400 munizioni contro edifici e altri siti in cui Hezbollah aveva immagazzinato razzi, missili, lanciatori e droni che "rappresentavano una minaccia e che erano destinati a essere usati contro Israele". I caccia stanno continuano a colpire anche in serata, è stato precisato, come riportano i media locali.

Israele adotta misure speciali per protezione dei civili

Il gabinetto di sicurezza in Israele ha approvato una "situazione speciale" per la popolazione civile. Lo riferiscono i media israeliani. Questo termine legale viene utilizzato in caso di emergenza e concede alle autorità una maggiore giurisdizione sulla cittadinanza, per semplificare le misure di protezione. La "situazione speciale" è valida per 48 ore, salvo proroga da parte dei ministri del governo. Non sono state annunciate modifiche specifiche alle istruzioni della difesa civile.