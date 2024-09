Kiev, nuovo sfondamento della brigata d'assalto nel Kursk

Le unità della 957ma brigata d’assalto aviotrasportate hanno sfondato una sezione del fronte al confine russo nella regione di Kursk. Lo riporta RBC-Ucraina riprendendo il dipartimento di comunicazione del comando delle forze armate dell’Ucraina su Telegram. «E' la seconda operazione riuscita di sfondare il confine russo dall’inizio dell’operazione nel territorio della regione russa di Kursk», si legge nel messaggio. Il dipartimento delle comunicazioni non specifica esattamente dove nella regione di Kursk è stato sfondato il fronte.

Ucraina: governatori, un morto e 23 feriti in raid russi

Gli ultimi attacchi della Russia su due regioni ucraine hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 23, secondo quanto riferito dai governatori locali.

Nella regione di Kherson una donna di 61 anni è stata uccisa e sette persone ferite in bombardamenti e attacchi aerei russi che hanno colpito edifici residenziali. Il bilancio è stato comunicato dal governatore Oleksandr Prokudin.

Nella regione di Zaporizhia, 16 persone sono rimaste ferite quando la Russia ha effettuato sette attacchi aerei durante la notte sulla città e il distretto circostante. Il governatore di Zaporizhia Ivan Fedorov ha scritto su Telegram che quattro dei feriti, tutte donne, sono stati ricoverati in ospedale. Il governatore e la polizia hanno pubblicato immagini di blocchi di appartamenti con balconi e finestre distrutti e auto danneggiate. Fedorov ha precisato che 13 grattacieli sono stati danneggiati, così come istituti scolastici e case private.

La Russia controlla parte del territorio sia nelle regioni di Kherson che di Zaporizhia. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto tre droni d’attacco Shahed durante la notte e hanno impedito a un altro drone e a due missili da crociera di raggiungere i loro obiettivi. In Russia, il ministero della Difesa ha detto di aver intercettato e distrutto otto droni ucraini sulle sue regioni di confine di Kursk e Belgorod durante la notte.