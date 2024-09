Libano, 182 morti per i raid israeliani nel sud. Centinaia di famiglie in fuga dai bombardamenti

Dichiarazioni di Netanyahu e obiettivi militari israeliani

Dal quartier generale dell’Idf, si è fatto sentire il premier israeliano Benjamin Netanyahu: «Per coloro che non l’hanno ancora capito, voglio chiarire la politica di Israele. Noi non aspettiamo una minaccia, la anticipiamo. Ovunque, in ogni teatro, in qualsiasi momento». L’Idf sta operando per «cambiare l’equilibrio di potere nel nord», distruggendo «migliaia di missili e razzi puntati contro città e cittadini israeliani», ha aggiunto. Al momento, Israele si sta concentrando sulle operazioni aeree e non ha piani immediati per un’operazione di terra.

Solidarietà a Hezbollah e condanna di Hamas

«Solidarietà» a Hezbollah e al popolo libanese è stata espressa da Hamas che ha condannato «questa aggressione barbarica su vasta scala» che è un crimine di guerra. Contro Israele ha puntato il dito anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, accusandolo di voler «allargare il conflitto» in Medio Oriente.