Allarme di Zelensky all'Onu: "La Russia sta pianificando attacchi agli impianti nucleari"

Zelensky ha anche denunciato che la Russia sta cercando di spezzare lo spirito ucraino attraverso la distruzione delle infrastrutture energetiche, lasciando l'Ucraina al freddo. Questo fa parte di una strategia russa per far soffrire e arrendere il popolo ucraino.

Durante lo stesso intervento, Zelensky ha ribadito che l' Ucraina vuole la pace , ma ha sottolineato l'importanza di una pace giusta e non una resa al Cremlino. Ha presentato la sua Formula della Pace , una proposta diplomatica in dieci punti, che include il ritiro delle truppe russe e una conferenza di pace multilaterale.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ha espresso forti preoccupazioni durante il suo intervento all' Assemblea Generale dell'Onu riguardo al rischio di un incidente nucleare nella centrale di Zaporizhzhia , occupata da Mosca. Zelensky ha accusato le forze russe di attaccare l'infrastruttura e ha ricordato che le radiazioni potrebbero raggiungere altri Paesi europei in caso di disastro.

Zelensky conclude con un appello all'unità e alla pace giusta

Zelensky ha chiuso il suo discorso sottolineando che l'alternativa alla pace sarebbe solo ulteriore sofferenza e disastri. Ha esortato le nazioni a non dividere il mondo e a lavorare insieme come Nazioni Unite per raggiungere una vera pace, ricevendo un lungo applauso dalla platea.