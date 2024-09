Biden: possibile una guerra su vasta scala in Medio Oriente. Soldati americani dispiegati a Cipro

«Una guerra su vasta scala in Medio Oriente è possibile ma io credo ancora che si possa arrivare ad un accordo che cambi tutta la regione», ha detto ancora il presidente Usa, Joe Biden. Parlando in particolare della guerra a Gaza il presidente ha sottolineato che «si deve attuare una soluzione a due Stati. C'è bisogno di un cambiamento nella regione».

Decine di soldati americani sono stati dispiegati a Cipro in seguito all’escalation fra Israele e Hezbollah e si stanno preparando ad una serie di eventualità, inclusa la possibile evacuazione dei cittadini americani dal Libano. Lo riporta Cnn citando alcune fonti.

Intanto, il presidente francese, Emmanuel Macron, incontrerà il capo della Casa Bianca, Joe Biden, oggi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per affrontare con lui i temi della situazione in Medio Oriente e in Ucraina. Lo ha annunciato l’Eliseo. Prima di questo incontro, Macron parlerà con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e con il presidente dell’Autorità Palestinese, Abu Mazen.