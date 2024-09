Kamala Harris si rafforza, è avanti di sette punti su Donald Trump. Il sondaggio di Reuters-Ipsos

Kamala Harris avanti di sette punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% dei consensi a fronte del 40% di Trump. I dati mostrano come Harris si sia rafforzata rispetto alla rilevazione dell’11-12 settembre, quando aveva un vantaggio di cinque punti.

Intanto, Kamala Harris si prepara a presentare i dettagli della sua filosofia economica «pragmatica" e «capitalista». La vicepresidente è attesa illustrare la sua visione in un intervento all’Economic Club di Pittsburgh, in quella Pennsylvania chiave per la conquista della Casa Bianca. Respingendo le critiche che le sono state finora mosse, la vicepresidente intende scendere maggiormente nei dettagli del suo piano economico. «Parlerà della sua filosofia economica, dei suoi piani per proteggere ed espandere la classe media, di come la sua visione è in netto contrasto con l’approccio di Trump», ha spiegato un funzionario della campagna di Harris. «Descriverò la sua filosofia economica come pragmatica, e metterà in evidenza che cercherà soluzioni pratiche e realistiche», ha aggiunto. L’illustrazione di Harris segue il piano per l’economia presentato da Donald Trump e basato su un approccio protezionista fatto di tagli alle tasse e dazi.