Hezbollah sfida Israele: razzi e missili a lunga gittata per colpire Tel Aviv

Israele ed Hezbollah sono in guerra. L’aeronautica dello Stato ebraico ha intensificato i bombardamenti e un intervento di terra dell’esercito sembra imminente. Allo stesso tempo, il gruppo sciita libanese ha preso di mira importanti centri come Tel Aviv. Un accordo per una tregua sembra lontano, il premier israeliano Benjamin Netanyahu annuncia che le operazioni vanno avanti; il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah dichiara che il gruppo è pronto al conflitto. Ultimo atto di un’escalation che ha subito un’accelerazione tra il 17 e il 18 settembre, quando prima i cercapersone e poi i walkie talkie di membri dell’organizzazione sciita libanese sono stati fatti detonare causando almeno 38 morti e più di 3 mila feriti. Operazione di intelligence che ha spianato la strada all’intervento dell’aeronautica israeliana, che a partire dal 20 settembre ha colpito non solo oltre confine, ma anche la capitale Beirut. Tra gli almeno 56 morti, non solo esponenti del partito libanese, ma anche civili. Ora Hezbollah risponde alle minacce ed è pronto a mettere in campo il proprio arsenale.