Ucraina, in arrivo le Jsow: nuove "super-bombe" a lungo raggio fornite dagli Usa. Da Biden altri 8 miliardi di aiuti a Kiev

Kiev riceverà dagli Usa una nuova fornitura di super-bombe, a medio e lungo raggio, note come JSOW (Joint StandOff Weapon). Queste possono essere utilizzate dagli F-16 in dotazione all’Ucraina. La portata delle bombe varia in base alla quota di lancio: se lanciate ad alta quota, possono raggiungere distanze di 130-150 chilometri. Al contrario, a bassa quota il raggio si riduce a meno di 50 chilometri. Tuttavia, la possibilità di lanciare da quote elevate dipende dalla superiorità aerea, attualmente in mano russa.

Le JSOW sono bombe a grappolo che possono contenere 145 sub-munizioni nella versione base, mentre la variante contro le corazzature ne può contenere fino a 24. Sono bombe plananti, dotate di ali e un sistema di guida, ma non di un motore, come invece accade per razzi e missili. La loro portata operativa dipende dall'aereo che le trasporta: la distanza percorsa dall’aereo si somma a quella della bomba stessa.