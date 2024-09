Attacco aereo a Beirut: due morti e 76 feriti. "Nasrallah sta bene", smentita la notizia della morte del leader di Hezbollah

Secondo un primo bilancio diffuso dal ministero della Salute libanese, due persone sono state uccise e 76 ferite nell’imponente attacco aereo israeliano contro il quartiere generale di Hezbollah a Beirut. La sede è ubicata nel sobborgo di Dahiyeh, nella periferia meridionale di Beirut, densamente popolata. «I successivi attacchi nemici israeliani su Haret Hreik nella periferia meridionale di Beirut, in un bilancio preliminare, hanno ucciso due persone e ne hanno ferite 76, tra cui 15 che hanno richiesto il ricovero in ospedale», ha precisato una dichiarazione diffusa dal ministero.

L’ambasciata iraniana in Libano ha condannato in serata gli intensi attacchi israeliani contro la roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, avvertendo di una «pericolosa escalation» in Medio Oriente. «Questo crimine riprovevole rappresenta una pericolosa escalation che cambia le regole del gioco», ha scritto l'ambasciata iraniana su X, aggiungendo che Israele «riceverà la punizione adeguata».