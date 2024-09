Chi è Nabih Berri, l'uomo di Hezbollah che tratta con l'inviato americano Hochstein

Sospendere l’offensiva militare israeliana, che ha registrato oggi un nuovo duro colpo a Beirut, e guadagnare tempo prezioso per gli Hezbollah messi all’angolo dalla furia dell’Idf, raggiungendo un accordo a tutto campo che includa anche la questione di Gaza: è la 'missione impossibile' affidata dal movimento libanese filo-iraniano a Nabih Berri, inamovibile presidente del parlamento libanese e da mezzo secolo figura centrale della politica mediorientale.

Assieme all’inviato speciale Usa Amos Hochstein, Berri ha elaborato una bozza di accordo quadro, per ora respinta da Israele, ma che ha trovato il favore di numerose cancellerie occidentali e arabe.

Questa ipotetica intesa prevede, in sostanza, una tregua sui due fronti di Gaza e del Libano, per poter sciogliere uno a uno i vari nodi politico-militari: dal ritiro israeliano dalla Striscia alla liberazione degli ostaggi in mano a Hamas; dalla fine delle operazioni israeliane in Libano e di quelle di Hezbollah in Galilea, al rientro su entrambi i lati della linea di demarcazione dei circa 200mila sfollati libanesi e israeliani. Da oltre quarant'anni Berri è una figura cruciale nella politica e nella diplomazia della regione, capace di navigare con disinvoltura tra crisi internazionali, conflitti interni e complesse trattative. A 87 anni, il leader del movimento armato Amal, stretto alleato di Hezbollah, si trova ancora una volta al centro di una sfida diplomatica di vasta portata, finora però incagliatasi sul netto rifiuto israeliano. Hochstein, interlocutore principale di Berri, rappresenta il volto della diplomazia americana in questo delicato processo.