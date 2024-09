Pubblicata la foto dell'ufo abbattuto nel 2023 in Alaska

La foto dell’oggetto non identificato, un ufo, abbattuto nel 2023 da un jet americano mentre sorvolava il Canada è stata ottenuta e pubblicata dalla canadese CTVNews. Lo scatto è sgranato e sfocato e mostra l'oggetto «cilindrico» volare prima che fosse abbattuto da un jet americano F-22, che lo aveva avvistato per la prima volta otto giorni prima sull'Alaska.

L’oggetto è uno dei tre che sono stati abbattuti fra il 10 e il 12 febbraio 2023 in Alaska e in Canada, in coincidenza quindi con il caso del pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stato Uniti prima di essere abbattuto a Myrtle Beach, in South Carolina.