Trump-Zelensky, faccia a faccia a New York per ricucire. Il tycoon: "Pronto a un accordo se sarò rieletto"

Zelensky, dal canto suo, ha spiegato che l'incontro con Trump era «molto importante» per mantenere gli Stati Uniti informati sui futuri passi dell' Ucraina . Ha inoltre espresso il desiderio che il sostegno americano rimanga forte indipendentemente dal risultato delle prossime elezioni presidenziali americane, affermando: «È per questo che ho deciso di incontrare tutti i candidati».

Zelensky ha espresso la speranza di costruire un rapporto migliore con Trump rispetto a quello che quest'ultimo aveva con Putin. Durante l'incontro, Trump ha sottolineato la sua intenzione di lavorare «molto con entrambe le parti per cercare di trovare un accordo», ribadendo la sua disponibilità a mediare tra le due nazioni in guerra.

Donald Trump ha dichiarato di avere un «buon rapporto» con Volodymyr Zelensky e anche con il presidente russo Vladimir Putin , aggiungendo che, se sarà rieletto, risolverà la guerra in Ucraina «molto rapidamente». L'ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader ucraino alla Trump Tower di New York.

Trump ha descritto l'incontro come «un onore» mentre stringeva la mano a Zelensky, lodando il presidente ucraino per la sua gestione della controversa telefonata del 2019, che fu alla base del primo impeachment contro l'ex presidente statunitense. Il tycoon ha infine definito Zelensky «un uomo d'acciaio», in segno di ammirazione per la sua fermezza nella gestione del conflitto in Ucraina.