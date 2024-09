Chi è Safi al Din, vice e probabile successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah

Il capo del consiglio esecutivo del gruppo sciita libanese Hezbollah, il religioso Hashem Safi al Din, si profila come uno dei principali candidati a succedere a Hassan Nasrallah, suo cugino da parte di madre e ucciso ieri a Beirut, come segretario generale del movimento del quale era già considerato il «vice». Nel caos suscitato dalla morte di Nasrallah, figura di maggiore ascesa politica in Libano e per decenni nel mirino dello Stato ebraico, il mondo attende la successione alla guida di un’organizzazione che sta vivendo un momento critico a causa degli intensi bombardamenti israeliani che hanno devastato i suoi feudi in Libano e portato via molti dei suoi alti funzionari. Safi al Din è considerato il secondo nella catena di comando dell’organizzazione, dove ha anche ricoperto il ruolo di capo del Consiglio della Jihad per supervisionarne le operazioni militari.

Nato nel 1964 nella città di Deir Qanun a Nahr, nel sud del Libano, il religioso è stato ben collegato fin dai suoi inizi con la leadership di Hezbollah e ne ha rapidamente scalato la gerarchia fin dalla sua nomina a membro del Consiglio della Shura della formazione (organo consultivo) nel 1995. Come la maggioranza dei religiosi sciiti e degli alti funzionari di Hezbollah, fino al 1994 ha svolto i suoi studi islamici con il cugino Nasrallah nelle città sacre di Najaf (Iraq) e Qom (Iran), dove si trovano le principali scuole per chi aspira a diventare Grande Ayatollah. Nessuno dubita dell’influenza di Safi al Din, cresciuto in una famiglia molto rispettata nel sud del Libano e il cui fratello Abdullah è rappresentante e portavoce di Hezbollah in Iran, principale alleato del movimento politico e delle sue milizie armate. In effetti, il suo legame con la Repubblica islamica ha assunto una svolta più personale dopo che suo figlio Reza ha sposato nel giugno 2020 Zeinab Soleimani, la figlia del potente comandante della Forza Quds della Guardia rivoluzionaria iraniana Qasem Soleimani, assassinato nel gennaio dello stesso anno da parte degli Stati Uniti in un bombardamento selettivo a Baghdad. Come la maggior parte degli alti funzionari di Hezbollah - organizzazione considerata terroristica da Israele e dagli Stati Uniti, ma non dall’Unione Europea, che considera terrorista solo il suo braccio armato - nel 2017 Safi al Din è stato designato terrorista da Washington per essere «un membro chiave» del gruppo, secondo una nota pubblicata all’epoca dal Dipartimento di Stato americano.