Netanyahu: "Abbiamo saldato i conti. Nasrallah motore dell'asse del male dell'Iran"

«Abbiamo saldato i conti con i responsabili dell’omicidio di innumerevoli israeliani e di molti cittadini di altri Paesi, compresi centinaia di americani e decine di francesi», ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu questa sera rilasciando una dichiarazione video dopo l'assassinio di ieri del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah.

«Hassan Nasrallah era "il terrorista", il motore centrale dell’asse del male dell’Iran. Lui e i suoi uomini erano gli artefici del piano per distruggere Israele. Non solo è stato attivato dall’Iran, molte volte ha attivato anche l’Iran».

Netanyahu, "Morte Nasrallah svolta storica negli equilibri"

L’uccisione di Hassan Nasrallah segna uno «storico punto di svolta che potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Medio Oriente per gli anni a vanire": lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Banyamin Netanyahu, nella sua conferenza stampa di ritorno dagli Stati Uniti, ripreso da vari media. «La sua uccisione era un passo necessario per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati», ha continuato Netanyahu.