Operazione "New Order": ecco come Israele ha ucciso Hassan Nasrallah

La sala piena ma composta, i volti severi e concentrati, gli scambi fitti tra i vertici militari: Israele sceglie pochi secondi di video per raccontare il momento della svolta, quello in cui va in scena l’operazione 'New Order' per eliminare il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Con immagini che riportano alla mente quella 'Situation Room' in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama seguì con il suo team e i militari l’Operazione Neptune Spear, che portò all’uccisione del leader di al-Qaeda Osama bin Laden nel 2011.

Nel filmato - diffuso dall’Idf e censurato in alcune parti per non mostrare segreti militari - la tensione riempie la sala del Centro di comando dell’aeronautica israeliana, quando si avvicina il momento di attaccare. Alle redini l’operazione - che per gli analisti ha richiesto «incredibile preparazione» con il coinvolgimento dell’intelligence - c'è il capo di stato maggiore Herzi Halevi. Accanto a lui, il ministro della Difesa Yoav Gallant, nella sua consueta camicia nera, e il capo dell’Aeronautica Tomer Bar.

Contemporaneamente, dall’altra parte del mondo, è Benyamin Netanyahu a dare l’ok al raid su Beirut: l'immagine del premier israeliano seduto alla scrivania, al 'telefono rosso' da New York per dare luce verde al bombardamento è diventata subito simbolo del colpo micidiale sferrato contro il gruppo sciita libanese, il punto di massima tensione dopo giorni di escalation militare tra i due schieramenti.