Uragano Helene, il bilancio dei morti in Usa sale a 45

Almeno 45 persone, in 5 Stati, sono morte dopo che l’uragano Helene si è abbattuto sulla Florida e sul sud-est degli Stati Uniti. L’uragano ha causato distruzioni massicce, inondazioni e interruzioni di corrente.

I soccorsi continuano mentre le aree colpite devono affrontare inondazioni catastrofiche e danni diffusi. Circa 4,5 milioni di persone sono rimaste senza elettricità in 10 stati a causa delle forti piogge e dei venti. La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che sia il presidente, Joe Biden, sia la vicepresidente e candidata democratica alle elezioni di novembre, Kamala Harris, «stanno monitorando da vicino» la situazione e ha assicurato che l’esecutivo «rimane concentrato sugli sforzi per salvare e sostenere la popolazione in tutto il sud-est».

Delle 45 vittime, almeno 19 - tra cui due vigili del fuoco - si contano nella Carolina del Sud, 15 in Georgia, 8 in Florida, 2 nella Carolina del Nord, 1 in Virginia.