Conflitto Israele - Hamas, recuperato intatto il corpo di Nasrallah. Un trauma la possibile causa della morte

Il corpo di Hassan Nasrallah è stato recuperato intatto: lo ha detto una fonte della sicurezza libanese alla Cnn. Il corpo del leader di Hezbollah è stato recuperato sul luogo dell’attacco aereo israeliano alla periferia sud di Beirut e non presenterebbe lesioni, secondo le prime indicazioni di fonti sanitarie riportate dai media internazionali. «Due fonti - riporta il Jerusalem Post - hanno riferito che che il corpo non presentava ferite dirette e sembrerebbe che la causa della morte sia stata un trauma contundente legato alla forza dell’esplosione». Al momento non ci sono invece notizie sui funerali.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso, in un raid a Beirut, anche un altro pezzo grosso di Hezbollah, il comandante dell’unità di sicurezza, Nabil Kaouk, membro del Consiglio centrale esecutivo in un attacco nel quartiere meridionale di Beirut. Lo riporta al Arabiya. Kaouk sarebbe uno di quelli presi in considerazione per succedere a Hassan Nasrallah, ucciso sempre venerdì in attacco aereo israeliano a Beirut.

Le scelte su chi guiderà ora l’organizzazione si stanno restringendo, con gli analisti che suggeriscono che Hashim Safieddine, il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, sia la scelta favorita. Naeem Qassem, il vicesegretario generale dell’organizzazione, sarebbe anch’egli in lizza. La morte di Kaouk è un ulteriore colpo alla leadership di Hezbollah, già decimata dall’operazione israeliana.