Tensione a Beirut, nuovo attacco alla roccaforte di Hezbollah

Nuovo attacco pochi minuti fa dell’Aeronautica israeliana alla roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut. Lo riferisce l’Idf indicando che a breve fornirà i dettagli dell’operazione.

L'attacco in Siria

Secondo l’Ong Centro siriano per il monitoraggio dei diritti umani, inoltre, un attacco israeliano ha colpito a Homs, in Siria, un veicolo con milizie irachene filo-iraniane. Secondo il report, ci sarebbero diverse vittime. Anche il sito di notizie Kol Habira, vicino all’opposizione siriana, ha riferito di un attacco dell’Idf ad alcuni siti a Homs. Secondo il libanese al Mayadeen, affiliato a Hezbollah, l'Idf ha colpito la zona di Wadi Hana ad al Qusayr, vicino a un posto di blocco dell’esercito siriano.

La posizione degli Stati Uniti

"Una guerra totale con Hezbollah o l’Iran non è il modo per riportare le persone nelle loro case nel nord di Israele in sicurezza": lo ha detto alla Cnn il portavoce della sicurezza nazionale Usa John Kirby.