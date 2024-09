Donna incornata a morte durante una corsa di tori in Spagna

Ancora morte durante le corse dei tori tipiche dei festival che si celebrano tradizionalmente durante le festività patronali nella penisola iberica. Ieri pomeriggio nella provincia di Valencia una donna è stata colpita da una cornata di un toro all’ascella ed è morta durante il trasporto in ospedale, informa la guardia civile.

E’ accaduto intorno alle 17:30 nella località di Enguera, nel sudest della Spagna. Secondo una prima ricostruzione sulla base delle testimonianze dei presenti, riprese dall’agenzia Europa Press, la donna - della quale non sono state diffuse le generalità - per errore ha attraversato una zona del recinto riservato alla corsa dei tori in una strada del centro del Paese e si è trovata davanti a uno degli animali, che l’ha incornata, lasciandola priva di sensi. Soccorsa dai servizi di emergenza, è morta durante il trasferimento all’ospedale Luis Alcanyis di Xativa, un comune vicino.

Dopo l’accaduto, il municipio di Enguera ha sospeso le feste patronali e rinviato le processioni previste in onore della Vergine di Fatima e i fuochi artificiali a sabato 5 ottobre, informa il Comune. E’ stata, inoltre, rinviata la commissione di lavoro comunale per una riforma del decreto di regolamentazione in senso restrittivo del 'Bous al Carrer', le corse dei tori, tipiche della Comunità Valenziana e della zona dell’Ebro, in Catalogna,, il cui esame era previsto proprio oggi.