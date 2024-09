Russia: molto alto il rischio di una grande guerra in Medio Oriente

Il rischio che scoppi una grande guerra in Medio Oriente è «molto alto» dopo l’assassinio del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in risposta a una sua valutazione sull'attuale situazione in Medio Oriente. Peskov ha sottolineato che il bombardamento israeliano «non selettivo» delle zone residenziali in Libano provoca un numero enorme di vittime. «Ciò porterà inevitabilmente a una catastrofe umanitaria come quella che vediamo a Gaza. Queste conseguenze non possono lasciarci indifferenti, suscitano la nostra profonda preoccupazione», ha sottolineato la stessa fonte.

Sabato la Russia ha condannato fermamente l’assassinio di Nasrallah e ha avvertito che avrà «conseguenze ancora più drammatiche per il Libano e l’intero Medio Oriente». Secondo Mosca, Israele era consapevole di questo pericolo, ma ha comunque deciso di agire e «uccidere cittadini libanesi, cosa che quasi inevitabilmente provocherà una nuova ondata di violenza». Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che «ogni responsabilità per la successiva escalation» ricadrà esclusivamente su Israele, che ha esortato a cessare immediatamente le ostilità.