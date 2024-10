Medio Oriente, partito l'attacco dell'Iran a Israele: pioggia di missili su Tel Aviv, sirene in tutto il paese. Biden ordina di aiutare Israele e abbattere i missili. Otto civili uccisi in un attacco terroristico a Jaffa

L’ordine di lanciare missili contro Israele è stato dato dal leader supremo iraniano Ali Khamenei. Lo scrive la Reuters nel suo sito web precisando di averlo appreso da un alto funzionario e aggiungendo che dopo l’attacco missilistico di questa sera Khamenei rimane in un luogo sicuro, sempre secondo quanto ha affermato un alto funzionario iraniano.

L'Iran ha deciso di attaccare Israele. Pioggia di missili su Tel Aviv, più di cento lanciati nella prima ondata. "Poco fa missili sono stati lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele". Lo annuncia l'esercito israeliano dando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. "Entrate immediatamente nei rifugi non appena sentite le sirene", si legge nell'allarme dell'Idf.

Biden ordina di aiutare Israele e abbattere i missili

«Il presidente e la vicepresidente monitorano l’attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room e ricevono aggiornamenti. Il presidente ha dato indicazione all’esercito americano di aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele». Lo afferma Sean Savett, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale.

"Terroristi entrati in un hotel vicino Tel Aviv"

La polizia israeliana rende noto di essere stata avvertita che un gruppo di terroristi sarebbe entrato nell’hotel Hasharon di Herzliya, cittadina a nord di Tel Aviv. Lo scrivono i media israeliani.

Pasdaran, "attacco in risposta all'uccisione di Nasrallah"

«Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all’assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele». Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. I Pasdaran hanno messo in guardia da «attacchi devastanti" se Israele dovesse rispondere.