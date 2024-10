Hezbollah: "Respinta una nuova incursione israeliana". La Grecia teme ondate migratorie dal Medio Oriente. Domani i funerali di Nasrallah

E' allarme intanto in Grecia per il rischio che si possa verificare una vasta ondata migratoria a seguito della crisi in Medio oriente. L'argomento è stato discusso durante la riunione di ieri del Consiglio governativo per la sicurezza nazionale (Kysea), il principale organo decisionale della Grecia in materia di affari esteri e difesa. Lo scrive Kathimerini. Nella riunione è stato preso in considerazione, come eventuale misura da adottare, l’aumento della capacità di alcune delle 33 strutture di accoglienza in Grecia: la capacità, al momento, non può essere aumentata di più di 3mila persone - scrive il giornale - e gli eventuali nuovi flussi dovranno essere indirizzati verso le strutture della Grecia continentale, perché quelle nelle isole sono già al limite della capacità. Atene è preoccupata non solo dalla situazione in Libano - dove vivono circa 2,5 milioni di rifugiati -ma anche dal possibile crollo del valico palestinese di Rafah, al confine con l’Egitto, e dal passaggio dei profughi verso la Libia e da lì verso l'isola di Creta. A seguito della crisi in Medio oriente, inoltre, l’intelligence greca è stata posta in massima allerta per il rischio di attacchi terroristici a obiettivi di interesse israeliano, riporta Kathimerini.