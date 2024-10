Israele: dura risposta all'Iran, coordinata con gli Usa. Paura e rabbia a Teheran, la gente teme l'attacco

Nonostante sia una giornata di festa, il Capodanno ebraico, il primo ministro Benyamin Netanyahu terrà consultazioni di alto livello sulla sicurezza per decidere come e quando rispondere all’attacco missilistico dell’Iran di martedì. Lo riferisce Channel 12, citando fonti secondo cui Israele «esigerà un prezzo elevato dal regime degli ayatollah». La prevista dura risposta è stata coordinata da vicino con l’amministrazione Biden, afferma la tv citando la possibilità di una prossima telefonata tra Netanyahu e Biden. Secondo il rapporto, si prevede che la risposta israeliana sarà attuata «entro pochi giorni».

La tensione in Iran dopo l'attacco missilistico

Molti iraniani hanno trascorso le ultime notti nella paura, a Teheran e in tutto il Paese. In molti credono che sia certo e imminente un massiccio attacco da parte di Israele, dopo che l’Iran ha lanciato duecento missili balistici contro il territorio israeliano martedì, come rappresaglia per l’assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, del leader di Hamas Ismail Haniyeh e di un comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Abbas Nilforoushan.