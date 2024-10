"Nasrallah era pronto alla tregua, domani i funerali". Ma sulle esequie resta il mistero

In attesa che si sciolga il mistero sui funerali di Hassan Nasrallah, ex leader di Hezbollah ucciso una settimana fa da Israele, settori politici libanesi preparano il terreno per mantenersi al potere in un eventuale Libano post-Hezbollah. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso domani a Beirut, e la sua visita coincide con la diffusione di notizie sull’imminenza dei funerali di Nasrallah, a cui potrebbe partecipare proprio il capo della diplomazia iraniana. Fonti libanesi affermano che, per ragioni di sicurezza, le esequie di Nasrallah si svolgeranno in forma ristretta in un luogo non reso noto e saranno trasmesse in diretta tv per permettere una partecipazione virtuale di massa.

Ipotesi funerali in Iran e contesto politico

Nei giorni scorsi si era anche ipotizzato che i funerali potessero tenersi in Iran, dove domani Ali Khamenei terrà un sermone alla preghiera del venerdì nella moschea 'Imam Khomeinì di Teheran. La partecipazione di Khamenei alla preghiera è rara e solitamente avviene in momenti critici, come avvenne nel 2020 dopo l’attacco di Teheran a una base americana in Iraq, in risposta all’uccisione di Qassem Soleimani.