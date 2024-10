Israele colpisce Hezbollah, raid aerei su Beirut e la Bekaa: "Ucciso Safieddine, successore di Nasrallah"

Israele non sembra voler dare respiro a Hezbollah. Dopo una notte di intensi e pesanti raid aerei su Beirut, con i quali ha puntato ad azzerare i nuovi vertici del Partito di Dio, si sono ampliate le operazioni nel sud del Libano e nella Bekaa. Qui i jet dello Stato ebraico hanno, per la prima volta dal 2006, colpito l’autostrada per la vicina Siria, da giorni usata da decine di migliaia di civili in fuga dai bombardamenti.

I caccia con la stella di David hanno sganciato la notte scorsa un totale di 73 tonnellate di esplosivo sul bunker di al-Marija, nel quartiere Dahiyeh di Beirut: lì ci sarebbe stato Hashem Safieddine, indicato da più parti come il successore designato dell’ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso una settimana fa. Col passare delle ore si è fatta sempre più strada l’ipotesi che anche Safieddine, cugino materno di Nasrallah e descritto come legato a doppio filo all’Iran, sia stato in effetti ucciso. Fonti confidenziali di Hezbollah, citate dai media libanesi ma non confermate dall’ufficio stampa del partito, hanno rivelato che dalla notte «si sono persi i contatti» con Safieddine. E in serata la tv israeliana Canale 12 ha riferito che i vertici della sicurezza dello Stato ebraico sono arrivati alla conclusione che Safieddine sia morto, sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale.