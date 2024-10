Medio Oriente, tensione tra Israele e Iran: Biden contro un attacco ai siti nucleari

I contatti dietro le quinte procedono freneticamente per identificare i potenziali target di un attacco in Iran . Biden si è detto contrario a colpire i siti nucleari . E se giovedì aveva lasciato aperta la porta ai pozzi petroliferi , oggi ha esortato Gerusalemme a cercare «altre alternative» ad uno strike su raffinerie e giacimenti. «Ne stiamo ancora discutendo», ha tagliato corto il presidente, senza escludere invece sanzioni al greggio iraniano .

Joe Biden insiste: «Una guerra totale si può ancora evitare in Medio Oriente ». Ma mentre Israele prepara la sua ritorsione contro l’attacco di Teheran in asserito coordinamento con Washington , il presidente e la Casa Bianca - osserva il Wall Street Journal - appaiono sempre più "spettatori", con una visione limitata di ciò che il più stretto alleato mediorientale stia realmente pianificando. E soprattutto tra i dem si sta insinuando il sospetto che Benyamin Netanyahu , con la sua campagna militare, stia cercando di interferire nelle elezioni americane per favorire Donald Trump .

Netanyahu non avrebbe ancora deciso ma alla Casa Bianca aleggia il timore di un nuovo strappo da parte di Israele che, nelle ultime settimane, ha ripetutamente colto di sorpresa l'amministrazione. L’ultima in ordine di tempo è stata mentre Netanyahu era a New York per l’assemblea dell’Onu: il premier israeliano ha autorizzato l’attacco che ha ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah dalla sua camera di albergo, mentre a pochi isolati di distanza i funzionari di Biden lavoravano per evitare un’escalation del conflitto. Un via libera concesso proprio dal suolo americano senza allertare preventivamente la Casa Bianca che ha mostrato - osserva ancora il Wall Street Journal - la «crescente divergenza» fra Netanyahu e Biden.

Un’ennesima decisione unilaterale di Israele esporrebbe Biden a molti pericoli, in primis quello di trovarsi coinvolto in un impopolare conflitto regionale per non essere riuscito a frenare Israele, che l’amministrazione continua a sostenere politicamente, oltre che con armi. Il che potrebbe avere ripercussioni deleterie sui dem con le elezioni alle porte.