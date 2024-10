Palmi, radiologia diventa sempre più “digitale”

E’ di eri la notizia della consegna di una nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet) presso la Casa della Comunità di Palmi, di nuovi locali funzionali alle esigenze del servizio 118 e di nuovi spazi riservati ai mezzi di soccorso.

Oggi, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani traccia un bilancio di quelle che sono le attività che la Regione Calabria insieme all’Asp di Reggio Calabria stanno portando avanti per cambiare le sorti della sanità regionale: «Sta continuando il percorso di potenziamento dei servizi di cura e assistenza territoriale e ospedaliera avviato dalla Regione Calabria e dall’Asp di Reggio Calabria su tutto il territorio. Soltanto poche ore fa abbiamo provveduto alla consegna della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet), di nuovi locali e dell’attivazione di un nuovo servizio di 118 nel cuore della Piana di Gioia Tauro che andrà, certamente, a rendere più rapida ed efficace la risposta alla richiesta di assistenza medica in tutto il comprensorio».