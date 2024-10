La guerra in Medio Oriente è sempre più cruenta anche nel giorno dell'anniversario dello scoppio: sei raid israeliani a Beirut

Sei raid israeliani consecutivi hanno investito la periferia sud di Beirut, considerata la roccaforte di Hezbollah. Lo riferiscono le agenzie di stampa libanesi. L'azione è più cruenta nel giorno dell'anniversario dello scoppio Da un lato della recinzione iniziava la commemorazione delle vittime, mentre dall’altro Hamas, seguendo un copione simbolico, lanciava quattro razzi dal sud della Striscia verso le comunità meridionali israeliane. Questa azione porta la firma di Yahya Sinwar, confermato vivo da un report saudita. Più tardi, nella mattinata, una raffica di razzi Maqadmeh M90 è stata lanciata da Gaza su Tel Aviv, un’azione molto inferiore alle 5.000 bombe lanciate su Israele il 7 ottobre 2023, ma simbolica per Hamas. Khaled Meshaal, rifugiato in Qatar, ha dichiarato che quell’attacco ha riportato Israele al punto di partenza, allineandosi con Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, che ha ribadito come l'operazione Al-Aqsa abbia riportato il regime sionista a 70 anni fa. Le brigate Al-Qassam hanno rivendicato il lancio dei razzi M90, mentre Hezbollah, dal Libano, ha dichiarato che continuerà a combattere contro Israele, definendolo un’entità cancerosa da eliminare, e ha continuato a lanciare razzi nel nord di Israele. Anche il gruppo yemenita Houthi ha lanciato un missile terra-terra, facendo scattare sirene a Tel Aviv e in altre località centrali del Paese.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, durante una riunione per commemorare l’evento, ha proposto di rinominare la guerra contro Hamas e Hezbollah come "Guerra della rinascita", sostituendo il nome attuale "Spade di ferro". Ha dichiarato che questa è una guerra per l’esistenza di Israele e che il contrattacco contro l’asse del male, rappresentato dall’Iran, è essenziale per garantire la sicurezza e il futuro del Paese. Durante l’incontro, Netanyahu ha acceso una candela in memoria delle vittime, seguito da un minuto di silenzio e preghiere. Il Forum delle famiglie ha sottolineato che non ci potrà essere rinascita senza il ritorno di tutti gli ostaggi. Dagli Stati Uniti, Matthew Miller del Dipartimento di Stato ha affermato che l’amministrazione americana non è favorevole a un cessate il fuoco unilaterale di Israele, ma piuttosto a un accordo con Hamas che preveda il rilascio dei 101 ostaggi rimanenti. Anche il presidente Biden e la first lady Jill hanno partecipato a una cerimonia di accensione delle candele.