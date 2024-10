Lanciati su Israele 135 missili dal sud del Libano: obiettivi Acri, Haifa e la Galilea

Circa 135 missili sono stati lanciati dal sud del Libano verso il territorio israeliano. Lo dicono le forze di difesa israeliane. Secondo i media arabi sono stati lanciati razzi verso Acri, Haifa e la Galilea.

«Il momento per la tregua è ora, esattamente un anno dopo gli attacchi terroristici. Domani potrebbe essere troppo tardi. Il 7 ottobre non fa che rafforzare gli sforzi dell’Unione europea sulla necessità di raggiungere il cessate il fuoco regionale». Lo afferma l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell. «I nostri pensieri e cuori sono stati con le famiglie di quelle 1.200 persone innocenti che sono state brutalmente assassinate, così come con la sofferenza indicibile degli ostaggi e delle loro famiglie. Hamas deve liberare tutti gli ostaggi immediatamente e incondizionatamente», aggiunge Borrell. «Un anno dopo il terribile attacco contro Israele, la situazione non fa che peggiorare. La popolazione della regione è più insicura che mai e si trova in un ciclo infinito di violenza, odio e vendetta. Tutto il Medio Oriente è sull'orlo di una conflagrazione completa che la comunità internazionale sembra incapace di controllare. Nessuna soluzione militare porterà un futuro al popolo di Israele e della Palestina. Solo una soluzione politica porterà pace, sicurezza e prosperità», conclude.