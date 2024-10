Basi militari e siti sotterranei, gli obiettivi dell'attacco israeliano in Iran. Dalle fabbriche di munizioni ai centri dell’intelligence

La lista dei possibili target di Israele in Iran - se fosse confermata l’indiscrezione che vede nel mirino le infrastrutture militari degli ayatollah - è molto vasta e include le installazioni delle Forze di terra dell’esercito della Repubblica islamica, quelle utilizzate dai Pasdaran, accademie militari e basi aeree.

Solo queste ultime comprendono sia quelle tattiche, che le 17 principali basi aeree operative dell’Iriaf, oltre ad altre installazioni dell’aviazione militare e installazioni congiunte civili/militari, così come aeroporti civili e altre strutture sotto autorità civile di importanza strategica per l’aeronautica iraniana in scenari di emergenza.

Le installazioni si trovano sparse in tutto il Paese. Nella zona di Teheran, ad esempio, ci sono il Centro di ricerche spaziali, l’Agenzia spaziale, il Centro di comando e controllo delle guardie rivoluzionarie e l’Organizzazione delle industrie aerospaziali. A ovest, vi è la base missilistica di Kermanshah e la base missilistica Imam Ali.