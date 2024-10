Israele si prepara a colpire l'Iran, pronto il piano. Ancora raid dell'Idf e morti in Libano, colpita ex scuola a Gaza

Inizia il conto alla rovescia per l'avvio della risposta israeliana all’Iran. L’ultima parola è affidata ad una riunione notturna del governo, ma l’esito sembra scontato: Benyamin Netanyahu e Yoav Galant potranno decidere come e quando attaccare. Nella telefonata chiesta con forza dal premier israeliano, che martedì ha addirittura bloccato la partenza di Gallant per Washington se prima non avesse parlato con Joe Biden, il presidente Usa «ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di Israele». Insieme hanno concordato di restare in stretto contatto nei prossimi giorni. E, i temuti raid su pozzi di petrolio e siti nucleari, sembrerebbero per il momento scongiurati. L’obiettivo di Tsahal - sembra - sono basi militari da cui sono partiti i missili balistici che dieci giorni fa hanno danneggiato anche siti dell’aeronautica (Iaf) di Gerusalemme.

Pressioni dagli Stati del Golfo Intanto gli Stati del Golfo stanno facendo pressioni sull'amministrazione Biden affinché impedisca a Israele di attaccare i siti petroliferi iraniani poiché temono che i loro impianti di estrazione del greggio finiscano nel mirino degli alleati della guida suprema Ali Khamenei come ritorsione. I Paesi del Golfo - Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar - avrebbero intanto deciso di rifiutare il permesso ai caccia dello Stato ebraico di sorvolare il loro spazio aereo per gli attesi raid sull'Iran. La decisione, secondo fonti, è stata comunicata all’America. Durante incontri che si sono tenuti questa settimana, i delegati degli ayatollah hanno avvertito Riad che non sarà garantita la sicurezza delle sue piattaforme petrolifere se l’Idf avrà il loro sostegno in un attacco: Iraq o Yemen potrebbero rispondere.