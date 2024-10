Cos'è l'Unifil e perché ci sono i caschi blu in Libano

Le operazioni di pattugliamento e monitoraggio sono fondamentali per prevenire ulteriori scontri tra le fazioni in conflitto, con una particolare attenzione alla protezione della popolazione civile, che spesso si trova intrappolata nelle zone di tensione​.

La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) è una missione di pace istituita il 19 marzo 1978, in risposta al conflitto tra Israele e Libano . Creata con le risoluzioni 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza dell' ONU , l'obiettivo di UNIFIL è garantire la pace e la stabilità lungo la "Linea Blu", una zona di confine che separa i due Paesi​.

Il contributo internazionale: l'importanza dei caschi blu

I caschi blu di UNIFIL provengono da oltre 40 Paesi, rendendo questa missione una delle più importanti sul piano internazionale. Italia, Francia e Spagna sono tra i principali contributori europei, con l'Italia che ha svolto un ruolo chiave sin dall'Operazione Leonte del 2006. Questa operazione ha segnato il ritorno delle forze italiane in Libano, dopo il primo intervento negli anni Ottanta. Oggi, l'Italia continua a essere uno dei Paesi con la maggiore presenza militare nella missione​.

Perché ci sono i caschi blu in Libano?

La presenza dei caschi blu è essenziale per mantenere il fragile equilibrio tra Israele e il Libano, in un contesto dove le tensioni con il gruppo militante Hezbollah rimangono alte. I caschi blu agiscono come forza di interposizione per impedire che gli scontri degenerino in un conflitto su vasta scala. Il loro ruolo è inoltre cruciale per assicurare il rispetto della risoluzione 1701, che regola la presenza delle forze armate nelle zone di confine​.