Italia, Francia e Spagna condannano gli attacchi di Tel Aviv all’Unifil. Macron: basta armi a Israele

Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le basi dell'Unifil (forza delle Nazioni Unite nel Libano meridionale) hanno scatenato una forte condanna internazionale. Italia, Francia e Spagna hanno denunciato le azioni come "inaccettabili", sottolineando la violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Meloni: "Condanno la violazione, serve il cessate il fuoco" La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso il suo disappunto in una dichiarazione ufficiale, ribadendo che tali atti violano gravemente le normative internazionali. "Non tollereremo ulteriori violazioni della risoluzione 1701. È urgente rafforzare le forze armate libanesi e lavorare verso un cessate il fuoco che metta fine a questo ciclo di violenza", ha affermato la premier, aggiungendo che l'Italia è in costante contatto con i rappresentanti della missione Unifil. Meloni ha inoltre parlato con il generale Messina, comandante del settore Ovest della missione Unifil, ricevendo aggiornamenti sulla sicurezza dei caschi blu italiani presenti nell'area​.

Macron: stop alla fornitura di armi a Israele Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto l’interruzione immediata delle forniture di armi a Israele. Secondo Macron, questa misura rappresenta "l'unica leva" per fermare l'escalation del conflitto. "Non possiamo accettare altre violazioni del diritto internazionale", ha dichiarato durante un summit con i leader europei, facendo appello a un intervento diplomatico per proteggere le truppe Unifil​. Reazioni delle forze israeliane e la difesa delle IDF Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno giustificato l'attacco, affermando di aver risposto a una "minaccia imminente" vicina alle basi Unifil. Tuttavia, questa spiegazione non ha placato le tensioni diplomatiche, con Spagna e Francia che hanno chiesto chiarimenti formali. La Francia, che ha oltre 700 soldati impegnati nella missione Unifil, ha richiesto maggiori garanzie sulla sicurezza delle forze di pace​. Spagna: violazione del diritto umanitario