Onu: "La sicurezza dei caschi blu Unifil sempre più a rischio"

La sicurezza degli oltre 10.400 caschi blu dell’ONU in Libano è «sempre più in pericolo», le operazioni sono state praticamente interrotte dalla fine di settembre, in concomitanza con l’escalation di Israele contro Hezbollah in Libano. Lo ha detto il capo delle forze di peacekeeping dell’ONU Jean-Pierre Lacroix al Consiglio di sicurezza. «I peacekeeper sono stati confinati nelle loro basi e hanno trascorso lunghi periodi di tempo nei rifugi», ha affermato, aggiungendo che la missione Unifil continua a rimanere pronta a sostenere tutti gli sforzi verso una soluzione diplomatica.

I caschi blu di Unifil sono comunque determinati a rimanere al loro posto nonostante gli attacchi israeliani e gli ordini di spostarsi da parte dell’esercito israeliano, ha aggiunto il portavoce della forza ONU, Andrea Tenenti. I 50 paesi contributori hanno concordato ieri di continuare a schierare i peacekeeper tra il fiume Litani a nord e il confine riconosciuto dall’ONU tra Libano e Israele. «Siamo lì perchè il Consiglio di sicurezza ci ha chiesto di esserci. Quindi resteremo finchè la situazione non diventerà impossibile per noi operare», ha detto Tenenti.