Si apre una voragine in strada a Bucarest: bambino rimane "inghiottito" in auto VIDEO

A Bucarest, una scena drammatica è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Una donna di 43 anni, mentre accompagnava il figlio di 5 anni all’asilo, è stata sorpresa da un evento inaspettato. Mentre stava per aprire la portiera posteriore dell’auto, una voragine si è improvvisamente aperta sotto di loro, inghiottendo la vettura con il bambino ancora a bordo.

La donna, in preda al panico, è riuscita a mantenersi in equilibrio nonostante il suolo franasse sotto i suoi piedi. Il piccolo, sebbene terrorizzato, è stato prontamente soccorso e tratto in salvo senza riportare ferite. Un dramma che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma che si è concluso con un grande spavento e nessun danno fisico.