Gaza: bombe israeliane sulla città di Jabalya, 22 i morti. Unifil, ferito un altro casco blu nel sud del Libano

Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all’ospedale di Al-Ahli. Lo riporta la Cnn. Oltre ai morti ci sono anche feriti e «un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie», ha aggiunto Afana.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che diversi raid aerei hanno colpito nella notte un quartiere densamente popolato di Jabalya. La Wafa ha parlato di almeno 30 feriti e 14 dispersi.

Unifil: ferito un altro casco blu nel sud del Libano

Un altro casco blu è stato ferito nel sud del Libano, è il quinto in due giorni. Lo fa sapere l’Unifil. «Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell’Uifil» a Naqura «è stato colpito da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze... Non conosciamo ancora l’origine del colpo», si legge in una nota in cui si precisa inoltre che le condizioni del peacekeeper sono «stabili».