Usa 2024: Trump lancia l'operazione 'Aurora' contro i clandestini

«Oggi annuncio che una volta entrato in carica avremo un’operazione 'Aurorà a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge». Durante un comizio ad Aurora in Colorado, Donald Trump promette che se sarà eletto lancerà la grande offensiva contro i migranti illegali. Ed evoca il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798 per «smantellare ogni rete criminale di migranti che opera sul suolo americano». «Il 5 novembre salverò tutte le città che sono state invase e conquistate», ha detto l’ex presidente Usa. Trump ha parlato davanti ad una parete dove era impressa la scritta «deportare tutti i clandestini adesso» accompagnata dalle foto di due migranti membri di «El Tren de Aragua», il gruppo criminale più potente del Venezuela.